Serre piange Agnese De Vito, madre deceduta a 49 anni: condizioni peggiorate dopo Natale Cronaca 13 Gennaio 2022

Dolore a Serre in provincia di Salerno per la morte di Agnese De Vito, madre di 49 anni deceduta in ospedale in seguito a un peggioramento delle sue condizioni. La notizia della dipartita della 49enne è stata data data dall’amministrazione comunale del centro nel Salernitano.

Agnese De Vito pare che avesse contratto il Coronavirus, non si sa se fosse vaccinata o meno. Aveva scoperto di essere positiva durante le feste natalizie, poi le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, fino al decesso.

“Il Covid ha strappato alla vita una giovane mamma che da qualche anno la comunità di Serre tutta aveva accolto con piacere, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale si associano al dolore che ha colpito le famiglie De Vito e Perillo“, questo il messaggio comparso sulla pagine del comune. Ma non appena la notizia della morte di Agnese De Vito si è diffusa, sono tantissime le parole di cordoglio comparse nei vari gruppi legati al territorio “Stasera un’ennesima brutta notizia mi hai scioccata con la tua morte amica mia non ci posso credere. Ancora sto male, riposa in pace amica mia”, questo il ricordo di un’amica del 49enne.