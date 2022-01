0 Facebook Marcianise piange Stefano Marino, l’oste dal sorriso buono: lascia la moglie e tre figli Cronaca 11 Gennaio 2022 13:39 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Marcianise, un’altra perdita che ha lasciato tutti senza parole. E’ morto Stefano Marino, titolare della nota osteria cui aveva dato un nome molto simpatico “Ho Stè”.

Lacrime per Stefano Marino, l’oste di Marcianise morto a causa di un brutto male

La scomparsa di Stefano Marino ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano e ricordano quel sorriso che ti accoglieva ogni qual volta entravi nella sua osteria. Un brutto male che l’aveva colpito meno di un anno fa, se l’è portato via in poco tempo. Nonostante la tenacia e il coraggio con il quale ha combattuto la battaglia più dura, purtroppo non ce l’ha fatta. Lascia la moglie e tre figli.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono comparsi nei vari gruppi social legati al territorio da parte di chi lo conosceva. “Un abbraccio sincero a tutta la Famiglia. Riposa in pace guerriero!!”, na notizia che mai avrei voluto leggere. Ci siamo visti poco più di un mese fà nel mio ufficio e nonostante i tuoi problemi di salute sei riuscito a farmi ridere con le tue storie, ciao Stefano Marino. Conserverò un bellissimo ricordo di te”, queste e tante le altre parole in ricordo dell’oste dal sorriso buono.

I funerali di Stefano Marino si terranno questo martedì alle ore 16 presso la chiesa di Nostra Signora di Fatima a Marcianise.