Follia all'ospedale di Aversa, non vuole aspettare il suo turno: spacca il vetro della sala d'attesa Cronaca 11 Gennaio 2022

Ancora un gesto di violenza all’interno di una struttura ospedaliera. Questa volta è accaduto nell’ospedale Aversa, l’episodio è stato denunciato dalla pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”. Un uomo, che doveva sottoporsi ad una visita di controllo, in attesa improvvisamente ha dato in escandescenza, rompendo il vetro della sala triage.

Paziente rompe vetro del triage nell’ospedale di Aversa

L’associazione sottolinea come l’uomo non avesse nemmeno un’urgenza e stava bene, per cui non ci si spiega una simile reazione. Si legge nella nota diffusa in un post su Facebook:

Ancora violenza all’ospedale di Aversa!

Ore 21.30: Era in attesa per svolgere accertamenti diagnostici per una visita di controllo (nessuna urgenza), va in escandescenza e spacca il vetro del triage nonostante l’OSS si stava liberando per accompagnarlo.

Dai danni causati è evidente che il paziente godeva di ottima salute!

La persona è stata poi identificata dai carabinieri

Il 2022 non ci ha portato nulla di nuovo…..anzi!

Dott. Manuel Ruggiero

Presidente NTI

L’uomo in seguito allo scatto d’ira è stato identificato dai carabinieri. “Nessuno Tocchi Ippocrate” si occupa da sempre di raccontare le violenze contro gli operatori sanitari, che purtroppo aumentano sempre di più.

