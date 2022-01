0 Facebook Tragedia in albergo, bambino di due anni cade in piscina e muore davanti ai genitori Cronaca 10 Gennaio 2022 10:39 Di Fabiana Coppola 1'

Una tragedia è appena avvenuta in un albergo, un bambino di due anni è caduto in piscina ed è morto. Il piccolo si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness dell’hotel.

Tragedia in Alto Adige, muore in piscina bambino di due anni

Secondo quanto riporta il quotidiano Dolomiten, il dramma si è consumato in un hotel a Velturno, in Alto Adige. Sarebbe stato fatale un momento di distrazione per far sì che il piccolo cadessein acqua. Quando è stato ritrovato aveva già perso i sensi.

Il bambino è stato condotto presso l’ospedale di Bressanone e trasferito in elicottero in gravissime condizioni alla clinica universitaria di Innsbruck, dove poco dopo è deceduto.