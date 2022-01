0 Facebook Napoli, non c’è azitromicina: l’appello per curare due sorelline, è corsa al farmaco Cronaca 10 Gennaio 2022 12:04 Di redazione 1'

C’è carenza di azitromicina a Napoli. La corsa per accaparrarsi il medicinale, anche per chi non ha effettivamente il Covid, ha portato alla mancanza del farmaco sia nelle farmacie che dai grossisti. Una famiglia, dopo aver cercato l’antibiotico per le due figlie malate di 2 e 6 anni ha lanciato l’appello.

Sul gruppo “Facciamoci compagnia”, è stato portato avanti il messaggio di due genitori per trovare il medicinale. E così proprio due membri del gruppo hanno aiutato la famiglia di Sperlonga, come scrive Napoli Today.

Sono diversi i gruppi dei quartieri di Napoli in cui gli utenti scrivono dell’assenza del medicinale.