Sembra essere diventato un vero incubo quello vissuto dagli abitanti della zona dei Campi Flegrei. Un’altra scossa di terremoto, seppur lieve, è stata avvertita nella notte. La notizia è iniziata a circolare con un tam tam nei gruppi social legati al territorio, in tanti si sono domandati se fosse suggestione o se realmente ci fosse stato un evento sismico.

Scossa di terremoto all’alba nei Campi Flegrei

L’evento c’è stato ed è stato registrato dall’Osservatorio Vesuviano. Una lieve scossa di terremoto è avvenuta alle 05.25 di questo lunedì mattina a una profondità di 1.6 km, motivo per cui nonostante sia stata molto minima è stata avvertita da gran parte della popolazione. La magnitudo non è stata rilevata.

Il precedente

Dopo la scossa di terremoto del 6 gennaio, avvertita anche nei quartieri di Napoli come Pianura e Fuorigrotta, che ha avuto una magnitudo di 2.3, è tornata l’apprensione nella zona flegrea. In quell’occasione in tanti avevano sentito un’oscillazione prolungata.