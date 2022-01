0 Facebook Terremoto a Napoli, la scossa sentita da Fuorigrotta a Pozzuoli: “Qua ha tremato tutto” Terremoto a Napoli. La segnalazione di tanti cittadini residenti nell'area occidentale del capoluogo campano e nella zona flegrea Cronaca 6 Gennaio 2022 20:52 Di redazione 1'

I social e le chat delle applicazioni di messaggistica istantanea sono state in fiume in piena. Tante le segnalazioni e le reazioni dei cittadini di Napoli e provincia. In particolare da Fuorigrotta e Pozzuoli.

Terremoto a Napoli

Dall’area occidentale del capoluogo campano fino alla zona flegrea, infatti, è stata avvertita una scossa di terremoto. “Qua si è mosso tutto“, “Stavo guardando il cellulare seduto, poi all’improvviso il letto ha traballato“, “Si è mosso il lampadario“.

Terremoto a Napoli: le reazioni

Sono alcuni dei messaggi che sono circolati in rete. Non si hanno ancora dati ufficiali sulla scossa di terremoto. Il fenomeno sismico potrebbe rientrare in quelli che spesso caratterizzano l’intera area flegrea e le zone limitrofe.

Terremoto a Napoli – Aggiornamento: la rilevazione dell’INGV

Un terremoto di magnitudo Md 2.3 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

06-01-2022 19:37:15 (UTC) 41 minuti, 57 secondi fa

06-01-2022 20:37:15 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.828, 14.14 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).