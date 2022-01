0 Facebook Il Napoli batta la Samp con Petagna, ultras fuori per pericolo contagi: “Usciamo dalle curve” Sport 9 Gennaio 2022 19:46 Di redazione 2'

Il Napoli sconfigge 1-0 la Sampdoria in un match della 21esima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Maradona’ della città partenopea. A decidere la partita il gol di Petagna al 43′. In classifica gli azzurri sono terzi con 43 punti, mentre i blucerchiati, fermi a quota 20, quattordicesimi.

Allo Stadio Maradona decide l’attaccante con un’acrobazia nel corso del primo tempo: la squadra di Spalletti sale a quota 43 punti, accorciando momentaneamente a -3 dall’Inter, impegnata piu’ tardi con la Lazio e con una gara da recuperare.

Nella ripresa la prima grande occasione e’ ancora per il Napoli al 55′, quando Mertens prova ad allungarsi in spaccata sul servizio di Elmas, spendendo a lato di un soffio. La Samp resta comunque nel match ma non riesce a creare occasioni degne di nota per spaventare Ospina, mai costretto ad interventi da annotare. Dall’altra parte invece la squadra di Spalletti vuole il raddoppio per arrivare tranquilla al triplice fischio, Falcone pero’ e’ bravo a dire di no a Petagna. Gli azzurri soffrono negli ultimi minuti di gara, ma al triplice fischio si mettono in tasca 3 punti importantissimi.

Perché Ultras sono rimasti fuori al Diego Armando Maradona

I gruppi di ultras del Napoli sono usciti di nuovo dallo stadio Maradona per salvaguardare i tifosi delle due curve del Maradona dal possibile contagio nel periodo picco del virus del covid. “Visto l’aggravarsi della situazione sanitaria – scrivono gli ultras della Curva A – vengono a mancare i requisiti essenziali della nostra presenza come il tifare e lo stare vicini. Ci vediamo costretti a uscire dalla nostra curva, augurandoci che la situazione attuale migliori per tutti”. L’assenza degli ultras a Napoli non e’ legata alla nuova restrizione a 5.000 tifosi negli stadi, come spiega un volantino distribuito all’esterno del Maradona dalla curva B: “Valuteremo di volta in volta – si legge – lo sviluppo pandemico augurandoci un rapido mutamento delle condizioni che inibiscono la nostra presenza. Tale presa di posizione non e’ in polemica con le restrizioni attuate perche’ non abbiamo le competenze per giudicarle, ma per senso di responsabilita’ verso la nostra gente in un momento tanto delicato”.