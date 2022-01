0 Facebook Dramma ad Aversa, il piccolo Antonio muore a pochi giorni dalla nascita Cronaca 9 Gennaio 2022 20:22 Di redazione 1'

Una triste notizia ha sconvolto la comunità di Aversa, una piccola vita spezzata ancor prima che potesse del tutto sbocciare. Antonio Vincenzo è venuto alla luce negli ultimi giorni del 2021 nella clinica Villa dei Fiori ad Acerra. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta.

Dolore ad Aversa per la morte di un bimbo appena nato

Ma purtroppo fin dalla nascita pare abbia avuto qualche problema, i medici nonostante i tentativi, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Il piccolo è morto poco dopo la sua nascita, lasciando nello sconforto i genitori e l’intera comunità di Aversa.

In tanti si sono stretti al cordoglio dei genitori per questa tremenda perdita. La comunità di Aversa si sta preparando ai funerali, per accompagnare il piccolo nel suo ultimo viaggio.