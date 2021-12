0 Facebook Violentata e aggredita a casa dal compagno: l’incubo di una 36enne Cronaca 10 Dicembre 2021 18:00 Di redazione 1'

Un incubo durato tre lunghissimi giorni. E’ questa la tristissima storia di una 36enne romana che è stata letteralmente sequestrata, nella sua abitazione, dal compagno.

L’incubo durato tre giorni

Sono state, infatti, 72 ore d’inferno quelle subite dalla donna che è stata segregata, maltrattata e violentata, nonché ferita dal compagno orco che in maniera violenta ha fatto di tutto per far valere le sue assurde richieste.

Per fortuna carabinieri della stazione di Civitavecchia, lo scorso sabato, hanno messo fine a quest’incubo, arrestando un 39enne già noto alle forze dell’ordine. Dopo che la donna ha trovato la forza di liberarsi e fuggire in strada riparandosi in un vicino negozio, mentre il compagno non si trovava in casa. Ora i militari dell’Arma, coordinati dalla Procura, stanno così ricostruendo quegli attimi atroci, mentre sul caso proseguono le dovute indagini.