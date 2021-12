0 Facebook Tragedia al ristorante, Matteo muore davanti alla fidanzata soffocato da un boccone di cibo Cronaca 23 Dicembre 2021 09:39 Di redazione 1'

Un evento drammatico ha sconvolto la vita di Matteo e della sua fidanzata. La giovane coppia si trovava a cena in un ristorante quando è avvenuto l’evento drammatico.

E’ morto soffocato da un boccone di cervo, nel corso di una cena in compagnia in un ristorante di Valdagno, lo scorso lunedì. Era a cena con la fidanzata e alcuni amici quando si è ammutolito d’un tratto e ha cominciato a stare male. Un cliente è subito accorso in suo aiuto, ma anche con le compressioni addominali, non c’è stato nulla da fare per lui.

Morto Matteo con un boccone di cervo

Un’infermiera presente sul posto ha provato a fare di tutto per fargli espellere il boccone andato di traverso, ma l’uomo era diventato cianosi e il cuore è andato in arresto. In rianimazione hanno proseguito i paramedici del Suem 118 intervenuti con l’ambulanza, chiamati dai titolari del locale. Non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto. Fatale un grosso boccone di cervo estratto a fatica.