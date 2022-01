0 Facebook Bimbo di 3 anni morto al Santobono di Napoli, oggi i funerali del piccolo Gennaro Cronaca 7 Gennaio 2022 08:16 Di redazione 1'

Si terranno oggi i funerali di Gennaro De Renzo, il bambino morto al Santobono di Napoli a 3 anni lo scorso 6 gennaio.

Il piccolo era affetto da un grave male e in una settimana è stato portato via dalla bestia che aveva ammalato il suo piccolo corpo. Dop un malore, nella sia casa in via Di Giacomo in zona Duomo, il piccolino è stato portato in ospedale. Il vomito, il senso di malessere, i capogiri e pi la terribile scoperta.

Funerali Gennaro De Renzo, il bambino morto al Santobono

Oggi, alle ore 15, nel duomo di Marcianise, saranno celebrati i funerali.