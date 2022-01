Emergenza a Napoli, ambulanze e auto in fila all'ospedale Cotugno, i medici: "Codice nero, dovremmo scegliere chi curare"

0 Facebook Napoli, ambulanze e auto in fila al Cotugno. I medici: “Codice nero, dovremmo scegliere chi soccorrere”. Ma dall’ospedale: “Emergenza rientrata, qui curiamo tutti” Cronaca 7 Gennaio 2022 08:06 Di redazione 3'

E’ emergenza Covid a Napoli dove ambulanze e auto sono in fila davanti all’ospedale Cotugno, che si occupa di malattie infettive.

Come riporta l’Ansa, aumenta la pressione sul nosocomio napoletano. In attesa per ore tanti pazienti con un tampone positivo o che presentano problemi di desaturazione. Il personale si sta occupando dell‘assistenza di chi arriva in ambulanza e in auto.

Per valutare le situazioni è stato allestito un pretriage in cui si distingue chi ha bisogno di assistenza urgente. L’Ordine dei Medici parla di codice nero e lancia l’appello avvisando che si troverà a curare per selezione. Intanto la Campania va verso la zona gialla con oltre 16mila ricoveri.

AGGIORNAMENTO

Si ridimensiona l’emergenza all’ospedale specializzato in malattie infettive “Cotugno” di Napoli dopo che in nottata ambulanze in fila erano rimaste parcheggiate con pazienti Covid a bordo in attesa di ricovero. Al momento davanti all’edificio ospedale sono due le ambulanze, entrambe vuote (i pazienti sono stati trasferiti nei reparti). ‘Abbiamo avuto delle difficolta’ la notte scorsa – dice ai giornalisti il direttore del Dipartimento malattie infettive, Rodolfo Punzi – ma adesso la situazione e’ migliorata. Sono 4 i posti liberi in terapia intensiva ed il Cotugno e’ sottoposto alla stessa pressione degli altri ospedali italiani. Alcuni dei quali, come Palermo, sono forse in condizioni peggiori”. “Tra i ricoverati- ha detto il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera dei Colli, Pasquale Di Girolamo Faraone – siamo ormai ad un 50 e 50% tra contagiati dalla variante Delta e dalla Omicron. Tra i ricoverati la maggioranza e’ composta da non vaccinati, ma ci sono anche pazienti vaccinati con due dosi, ed anche con la terza. Dipende dalle condizioni dell’ organismo colpito dal virus”.

“Stiamo rivedendo il film di due anni fa e la pressione su di noi e’ costante”. Lo dice ai giornalisti Rosario Sollazzo, coordinatore dell’area malattie infettive degli infermieri dell’ ospedale Cotugno di Napoli. “La situazione e’ arrivata a livelli critici la notte scorsa – aggiunge – quando non c’erano solo ambulanze in attesa con pazienti a bordo, ma anche auto con contagiati in attesa di cure”. In mattinata la situazione e’ migliorata, ma Sollazzo mette in guardia su quanto potra’ accadere nelle ore notturne. “E’ dal pomeriggio-sera che l’afflusso aumenta, cosi’ come nei giorni festivi. La sera del 31 dicembre ce la siamo vista brutta”.