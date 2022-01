0 Facebook Ritorno a scuola in Campania il 10 gennaio: “La dad necessaria, bisogna rinviare il ritorno in classe” Cronaca 7 Gennaio 2022 08:43 Di redazione 1'

E’ polemica per il ritorno in classe in Campania il 10 gennaio a fronte dei 16mila contagi. Ospedali al collasso, Cotugno di Napoli preso d’assalto da chi sta male, la situazione pare stia davvero degenerando e genitori, presidi e associazioni sono seriamente preoccupati.

Sulla ripresa delle lezioni di lunedì 10 gennaio, sono state lanciate due differenti petizioni, che hanno raccolto oltre 390 firme.

Ritorno alla dad in Campania

Come riporta la Repubblica:“Anche noi vogliamo le lezioni in presenza ma tra positivi, persone in quarantena, esonerati e No Vax quale personale manderemo in classe?”, protestano i presidi delle scuole mente dal Pd di Napoli stessa richiesta. Potrebbe il Governo cambiare idea sulla vicenda oppure il presidente della regione, Vincenzo De Luca. Sono ore decisive le prossime per comprendere la situazione.