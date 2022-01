0 Facebook Travolto in scooter da un’auto, Catello Sansone muore a 58 anni: lascia moglie e tre figli Cronaca 7 Gennaio 2022 10:54 Di redazione 1'

La famiglia ha sperato fino all’ultimo che potesse salvarsi, in queste vacanze di Natale non ha mai smesso di credere che si sarebbe ripreso, purtroppo non ce l’ha fatta. Catello Sansone è morto a 58 anni dopo essere stato travolto da un’automobile mentre era a bordo del suo scooter.

Gragnano piange Catello Maresca

Era il 20 dicembre scorso quando una vettura l’ha praticamente schiantato contro un muro a Castellammare di Stabia. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, finché nella mattina della Befana il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale del Mare di Napoli. Era stato ricoverato al pronto soccorso del San Lorenzo ma proprio per la gravità delle sue condizioni era stato disposto il trasferimento nel noscomio napoletano.

Sull’incidente indagano i carabinieri. La notizia della morte di Catello Maresca ha sconvolto l’intera comunità di Gragnano, comune d’origine della vittima. Il 58enne lascia una moglie e tre figli, la più piccola è una ragazzina.