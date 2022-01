0 Facebook Lo sfogo di Al Bano positivo al covid: “Non ci credo, ho fatto tre dosi di vaccino” Lo sfogo di Al Bano. Il cantante ha rinunciato al concerto di capodanno e da asintomatico è isolato in casa sua in Puglia. Le parole sui social Spettacolo 6 Gennaio 2022 12:17 Di redazione 1'

Ha dovuto rinunciare al concerto di capodanno che sarebbe andato in onda su Canale 5. Ora è in isolamento in casa sua in Puglia. Per Al Bano Carrisi il 2022 è iniziato all’insegna del coronavirus.

Lo sfogo di Al Bano

Il cantante vaccinato con tre dosi è del tutto asintomatico. Però ha fatto un tampone il quale è risultato positivo. Per questo motivo, nonostante Al Bano ha dichiarato che il vaccino lo ha salvato, il cantante si è sfogato sui social.

Lo sfogo di Al Bano sui social

“Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento. L’anno scorso ne avrò fatto centinaia e sono sempre risultato negativo: quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie“, queste le parole del cantante.