Problemi per il Grande Fratello Vip, molti sponsor lasciano il programma: comportamenti troppo aggressivi Spettacolo 5 Gennaio 2022

Il Grande Fratello Vip quest’anno sembra non avere tregua. Dopo che lo stesso Alfonso Signorini aveva chiesto l’intervento della produzione affinché punisse i concorrenti perché troppo maleducati, anche gli sponsor avrebbero deciso di lasciare il programma.

Gli sponsor abbandonano il Grande Fratello Vip?

Un’indiscrezione che sta circolando sui social e che per ora non trova alcuna conferma ufficiale. Sembrerebbe, però, che alcuni sponsor abbiano deciso di annullare il contratto prima del tempo poiché non vorrebbero essere più legati al Grande Fratello Vip.

Pare che alcune aziende legate all’alimentazione, alla pulizia, all’abbigliamento e al make up si siano tirate indietro. Il motivo? Non sarebbe piaciuto il comportamento dei protagonisti di quest’edizione. Troppe parolacce, frasi irrispettose e toni aggressivi, tutte cose che nessun’azienda vorrebbe vedere associate al proprio marchio. C’è chi, però, sostiene che si tratti di un turn over considerata la lunga durata del programma. Difficile capire quale sia la verità, certo è che l’atteggiamento dei vipponi di quest’edizione ha attirato non poche critiche, in primis quelle del conduttore.