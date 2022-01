0 Facebook Ambulanza fuori casa di Rita De Crescenzo, la tiktoker: “Ragazzi è svenuto”. Il video nella bufera News 5 Gennaio 2022 15:36 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo finisce un’altra volta nella bufera. La tiktoker ha condiviso un video in cui annuncia di aver dovuto chiamare un’ambulanza perché l’amico Marcello sarebbe svenuto in casa sua. Nel filmato si vede l’uomo, sembrerebbe privo di sensi, sul divano e un’operatrice del 118.

Ambulanza fuori casa di Rita De Crescenzo

La tiktoker nel napoletana nel video ha spiegato: “Ragazzi ho dovuto per forza chiamare l’autoambulanza perché Marcello è svenuto, è sbattuto a terra, ora devono fargli l’elettrocardiogramma (….). Mi sto sentendo male pure io”. Il filmato ha ricevuto molti attacchi da chi ha criticato la De Crescenzo, accusandola di essere stata fuori luogo nel pubblicare le immagini di un amico che in quel momento stava poco bene.

Così la De Crescenzo dopo ha pubblicato un nuovo video in cui spiegava il perché della pubblicazione precedente. “Ragazzi ho dovuto fare quel video perché c’è l’ambulanza fuori casa mia e magari qualcuno si pensava che fosse accaduto altro (…)”. La tiktoker, dunque, ha detto di aver condiviso le immagini dell’amico privo di sensi per far sì che non ci fossero equivoci. Probabilmente, essendo lei stata poco bene tempo fa, non ha voluto far credere che il 118 fosse lì per lei o per qualcuno della sua famiglia.

I video pubblicati da Rita de Crescenzo