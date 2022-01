Il confronto ha assunto toni non consoni a una diretta, così Signorini ha provato più volte a riportare la calma: “Adesso basta siete dei maleducati, vi sto chiedendo di stare zitti e voi dovete ascoltarmi non perché sono il conduttore ma perché dovete rispettare il mio lavoro, sennò io non mi collego più con voi ma con le persone a casa con cui sicuramente potrei avere un dialogo più intelligente”. Soleil ha commentato le parole del conduttore, ma il direttore di Chi ha ammonito anche lei: “Guarda che è osceno anche da parte tua. Inutile dici di si Sole anche tu non stai mai zitta e mi parli sempre sopra”.

Perché Alfonso Signorini si è arrabbiato al Grande Fratello Vip

Si è proceduto poi con le nomination, ma la calma è durata per poco. Quando Lulù Selassié ha dovuto fare il suo nome, indicando Soleil Sorge, le due hanno iniziato a battibeccare. Si sono lanciate diverse accuse finché il conduttore non ha interrotto l’ennesimo battibecco, mandando tutti in salotto. Ma durante il tragitto la principessina si è lasciata sfuggire una parolaccia, è qui che il conduttore non ci ha visto più e ha chiesto una punizione esemplare: “In tre anni di conduzione non mi è mai capitato di avere un gruppo così irrispettoso. O si prendono dei provvedimenti o me ne vado io“.