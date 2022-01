0 Facebook Ricoverato Cassano per complicanze da Covid: “Le sue condizioni sono peggiorate” Cronaca 5 Gennaio 2022 14:37 Di redazione 1'

Antonio Cassano, colpito dal Covid nei giorni scorsi, è stato ricoverato presso l’ospedale San Martino di Genova. Il calciatore era in quarantena a casa da Capodanno, ma le sue condizioni sono peggiorate. E’ vaccinato con due dosi e pare abbia un principio di polmonite.

Non sarebbe in pericolo di vita, come riporta Genova Today, ma l’ex della Sampdoria è seguito da un team di specialisti perché ha avuto un peggioramento.

Come sta Antonio Cassano, colpito dal Covid

Recentemente la moglie, Carolina Marcialis, aveva spiegato sui social: “Io sono negativa e anche i bambini. Antonio è positivo ed è in isolamento da giorni. Dal 24 dicembre tutti e 4 abbiamo dormito in una stanza diversa e abbiamo mangiato a turni proprio per evitare il contagio”.