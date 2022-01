0 Facebook Ha una crisi sul terrazzo e cade giù, muore giovane papà: lascia una bimba e il secondo figlio in arrivo Cronaca 5 Gennaio 2022 09:28 Di redazione 1'

Una vita sconvolta dalla tragedia quella della famiglia Manuel Busato, operaio di 45 anni, papà di una bimba di un anno e in attesa del secondo figlio. Ha a auto un malore ed è precipitato dalla sua abitazione in via Matteotti.

Morto Manuel Busato

Lacrime e sconcerto a Marano, nel Vicentino, dove l’uomo a causa di una crisi ipoglicemica ha avuto un momento di confusione: nell’avvicinarsi alla portafinestra, mentre si trovava con la compagna, ha perso l’equilibrio ed è caduto giù. I soccorsi sono stati inutili.

Manuel Busato, soffriva di diabete, era conosciuto nel paese, giocava a calcio e lavorava in una ditta del posto. Lascia la compagna, una bimba di poco più di un anno e il secondo figlio della coppia che nascerà a luglio.