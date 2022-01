0 Facebook Davide, uccide il figlio e lo mette nell’armadio: “L’ha fatto in modo spregevole, l’ha accoltellato alla gola” Cronaca 5 Gennaio 2022 08:56 Di redazione 1'

Davide Paitoni ha ucciso il figlio Daniele di 7 anni, secondo il giudice per le indagini preliminari in modo “spregevole”. Dalle prime rilevazioni è emerso che l’uomo, la sera del primo gennaio, ha accoltellato alla gola il figlio e poi l’ha rinchiuso nell’armadio in casa del nonno.

Paitoni, agli arresti domiciliari per tentato omicidio, aveva ottenuto che quella sera il piccolo stesse con lui in casa del genitore. Dopo aver commesso il fatto si era poi recato dall’ex moglie con l’intento di accoltellare anche lei per poi fuggire in Svizzera. Il giorno dopo è stato arrestato mentre tentava di nascondersi in un baracca per cacciatori a Viggiù, nel Varesotto, al confine con la Svizzera.

Omicidio Daniele, ucciso dal papà Davide Paitoni

Il pubblico ministero sta procedendo per omicidio pluriaggravato e per il tentato omicidio aggravato della moglie. Nei mesi precedenti alla tragedia la moglie e il suocero avevano denunciato più volte l’uomo per condurre aggressivo però la Procura non aveva deciso di procede per codice Rosso.