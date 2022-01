0 Facebook Incidente mortale in provincia di Caserta, muore un imprenditore napoletano Incidente mortale in Campania. Il sinistro è avvenuto in provincia di Caserta. La vittima è finita fuori strada e si è schiantata con l'auto Cronaca 5 Gennaio 2022 21:44 Di redazione 1'

Per motivi ancora da accertare è finito fuori strada con la propria automobile. La vettura ha sbandato, la vittima ha perso il controllo al volante e poi c’è stato lo schianto fatale. Poco chiara la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di un imprenditore napoletano.

Il 50enne è deceduto questa mattina mentre si recava a lavoro nella zona industriale di Pignataro (località in provincia di Caserta). Sul posto sono giunti anche i soccorsi. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per la vittima.

Incidente mortale in Campania

La notizia è stata riportata da Edizionecaserta. Indagano i carabinieri.