0 Facebook Dolore a Casoria per Terry D’Auria, morta a 29 anni dopo essere stata dimessa dall’ospedale News 3 Gennaio 2022 16:16 Di redazione 2'

Lacrime a Casoria per la morte di Teresa D’Auria, conosciuta da tutti con il nome di Terry. La giovane, 29 anni, lo scorso 31 dicembre si era recata in ospedale per forti dolori alla pancia. Portata all’ospedale San Giovanni di Dio, il primo gennaio era stata dimessa.

Dolore per la morte di Terry D’Auria

La 29enne, però, continuava ad accusare forti dolori alla pancia, così è tornata all’ospedale di Frattamaggiore ma questa volta purtroppo non ce l’ha fatta. Le sue condizioni si sono aggravate e la giovane è deceduta.

Il padre della ragazza ha presentato denuncia, vuole che sul decesso della figlia sia fatta chiarezza. L’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma della giovane, che sarà effettuato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. La notizia della morte di Terry D’Auria ha sconvolto l’intera comunità, tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva Terry e la ricorda come una ragazza solare e piena di vita. “Non ci sono parole ci hai sconvolta non ci posso pensare che sia successo tutto questo sei e resterai sempre nei miei e di tina nei nostri cuori una persona sempre disponibile e socievole una grande donna adesso che non ci sei dai tanta forza alla tua famiglia e ai tuoi cari ti saluto con un forte abbraccio e riposa in pace sotto le ali del Signore riposa in pace”, queste e tante altre le parole in ricordo della 29enne.