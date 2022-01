0 Facebook Cnn: Napoli unica città d’Italia che vale la pensa visitare nel 2022: “Pulsa energia” Napoli Città 3 Gennaio 2022 17:11 Di redazione 2'

La CNN incorona Napoli come unica città italiana che vale la pena visitare nel 2022.. Si tratta di un riconoscimento davvero di valore fatto dalla tv americana nella rubrica dei viaggi “Unlocking the World”.

L’emittente ha inserito Napoli come unica città italiana in un elenco che comprende anche le isole Antigua e Barbuda, l’Australia, il Sudafrica e alcune importanti città europee come Oslo, Valencia e Digione. Nel dettaglio spiega il motivo.