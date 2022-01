0 Facebook Quanto guadagnano i Polese con Il Castello delle Cerimonie, ovvero La Sonrisa? Spettacolo 3 Gennaio 2022 22:16 Di redazione 2'

Facciamo un po’ di conti in tasca a donna Imma Polese e don Matteo, figlia e genero di Don Antonio Polese ovvero il Boss delle Cerimonie. Quando guadagna la famiglia per la trasmissione Il Castello delle Cerimonie?

Il matrimonio in una location sfarzosa e lussuosa come La Sonrisa è un desiderio non realizzabile da tutti, visti i costi esosi. Donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano sono entrati in gioco dopo la morte di Don Antonio Polese, il famosissimo Boss delle Cerimonie, avvenuta il 1 dicembre 2016.

Quanto guadagnano i Polese con Il Castello delle Cerimonie?

Ma quanto guadagnano? La location si trova in provincia di Napoli, precisamente a Sant’Antonio Abate. Il fatturato preciso della famiglia Polese per le cerimonie all’Hotel La Sonrisa non è noto, ma sappiamo quanto costa un matrimonio organizzato nella struttura infatti il menù proposto da Donna Imma va da un minimo di 80 euro ad un massimo di 120 euro. Esclusi gli extra.

Un prezzo diciamo in linea con gli standard di altre location di lusso, ma essendo il Castello un posto d’onore non è semplice trovare un posto libero e pare che bisogna prenotare anche due o tre anni prima. Questo ci lascia intendere che il patrimonio della famiglia non sia di certo povero.