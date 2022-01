0 Facebook Follia in un autolavaggio, uomo accoltellato più volte: una lite scoppiata per futili motivi Cronaca 2 Gennaio 2022 11:47 Di redazione 1'

Momenti di follia in un autolavaggio a Caivano, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un 29enne che aveva accoltellato un uomo. Pare che tra i due sia scoppiata una lite per futili motivi.

I Carabinieri della locale tenenza, insieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Casoria, hanno arrestato per tentato omicidio un 29enne incensurato del posto. Lo scorso sabato pomeriggio un 53enne di origine pakistana è stato colpito e giunto presso l’ospedale di Frattamaggiore con molteplici ferite da armi da taglio sul corpo.

L’episodio è avvenuto nell’autolavaggio in cui lavora il pakistano. Attraverso le immagini di videosorveglianza si sono ricostruite le immagini del fatto. L’uomo è in attesa di giudizio presso il carcere di Benevento.