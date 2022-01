0 Facebook Lancia albero di Natale dalla finestra a Napoli: “Si butta il vecchio e si prende il nuovo”. Il video è virale News 1 Gennaio 2022 13:11 Di redazione 1'

E’ diventato virale in poco tempo il video di un bizzarro festeggiamento avvenuto a Napoli. Subito dopo il brindisi di Capodanno un uomo, dopo aver brindato con la famiglia, ha deciso di mettere in pratica l’antico detto sull’ultimo dell’anno: gettare le cose vecchie per fare spazio alle nuove.

Lancia l’albero di Natale dalla finestra

Il filmato dovrebbe essere del 31 dicembre 2021 poiché in sottofondo si intravede in televisione il concerto di Capodanno andato in onda su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci. Subito dopo il brindisi di rito l’uomo, probabilmente il proprietario di casa, dice alla sua famiglia: “Come si dice a Napoli si butta il vecchio e si prende il nuovo”. Subito dopo ha preso l’albero di Natale che c’era nel suo salotto, con tanto di decori, e l’ha lanciato dalla finestra in strada.

Non si sa se dopo sia andato a recuperare l’albero o l’abbia lasciato per strada. Ad ogni modo il video ha suscitato l’indignazione generale sui social, in tanti hanno attaccato il comportamento dell’uomo, emblema di un’inciviltà dilagante.

Il video di Francesco Emilio Borrelli