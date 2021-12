0 Facebook Tragedia di Capodanno, precipita dalla finestra e muore Cronaca 31 Dicembre 2021 21:36 Di redazione 1'

Uomo morto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. E’ precipitato dal terzo piano del suo appartamento ed è morto. Non si conoscono le cause del gesto.

Gli inquirenti stanno indagando, come riporta Napoli Today, per capire se si tratta di un malore o un gesto folle.