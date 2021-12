0 Facebook La fidanzata non accetta i suoi figli e lui decide di buttarli giù: orrore in casa News 31 Dicembre 2021 16:21 Di redazione 1'

Orrore in casa, un uomo e la fidanzata hanno ucciso due bambini di uno e due anni lanciandoli dal balcone. In pratica i due hanno deciso di sbarazzarsi dei piccoli perché non li sopportavano.

Sono stati condannati a morte per aver lanciato i due dal balcone a Chongqing in Cina. Secondo il Daili Mail alla base delle motivazioni una forte litigata della coppi perché la donna non accettava bambini nati dalla precedente relazione. La ragazza si era anche tagliata i polsi e così il papà, in orrenda alla follia, ha ucciso i figli.

La bambina è morta sul colpo, ma il bambino ha sofferto molto per le ferite riportate d è decaduto in oaspedale. Le ricostruzioni dei media cinesi denotano che l’omicidio era già stato premeditato dalla coppia, che voleva rifarsi una vita.