Come è morto Renato Scarpa, l'attore è deceduto all'improvviso nella sua casa di Roma Come è morto Renato Scarpa. Nato a Milano, viveva nella capitale. L'attore ha recitato con Massimo Troisi e Luciano De Crescenzo News 30 Dicembre 2021

L’attore Renato Scarpa – il Robertino di ‘Ricomincio da tre‘ di Massimo Troisi – è morto a 82 anni nella sua casa in zona Bravetta, a Roma. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che si trovano ancora davanti all’abitazione. All’interno non c’erano altre persone. Si ipotizza la morte per cause naturali.

Come è morto Renato Scarpa

A chiamare il 118 sarebbero stati i vicini di casa che non vedevano da qualche giorno l’82enne. I familiari di Scarpa, secondo quanto apprende l’Agi, si trovavano invece fuori Roma. Sul posto i carabinieri della stazione Bravetta. La salma sarà riaffidata ai familiari.