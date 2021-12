0 Facebook Belen Rodriguez cancella Stefano De Martino: il gesto della showgirl contro l’ex marito Spettacolo 30 Dicembre 2021 12:22 Di redazione 1'

Belen Rodriguez vuole mettere in chiaro le cose una volta per tutte: nei suoi pensieri e nel suo cuore non c’è proprio alcuno spazio per Stefano De Martino. Nonostante abbia condiviso un video del ragazzo che riprende Santiago, il figlio dei due, l’argentina ha cancellato il nominativo dell’ex.

Belen Rodriguez cancella Stefano De Martino

La modella ha le idee chiare: dei suoi ex, sia di Stefano che di Antonino Spinalbese, non vuole saperne. Vacanze di Natale e Capodanno con i figli, ma senza un uomo e, nonostante i rapporti pare siano buoni per i figli, non vuole che i due uomini facciano più parte della sua vita: reale e social.

Insomma il gesto di cancellare il nome di Stefano De Martino non passato inosservato e ha un significato forte e chiaro.