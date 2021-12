0 Facebook Fanno esplodere e rapinano bancomat, è accaduto in Irpinia Fanno esplodere e rapinano bancomat. La rumorosa rapina è avvenuta in provincia di Avellino. L'allarme dato dai residenti Cronaca 29 Dicembre 2021 14:23 Di redazione 1'

Sono arrivati di notte e hanno fatto esplodere un bancomat. Poi hanno fatto in modo di evitare che la macchina spara inchiostro macchiasse le banconote e sono scappati via con il bottino. È accaduto in Irpinia.

Secondo quanto riportato da Fanpage, la rapina da film è avvenuta a Gesualdo, località in provincia di Avellino. L’esplosione e il boato ha svegliato e spaventato i residenti che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto, ovvero in corso Italia, sono giunti i carabinieri della locale compagnia. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. È caccia ai malviventi.