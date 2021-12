0 Facebook Lutto per Miriana Trevisan al GFVip: “Lo amavo davvero tantissimo” Spettacolo 29 Dicembre 2021 23:05 Di redazione 1'

Brutte notizie al Grande Fratello Vip per Miriana Trevisan. La concorrente è stata chiamata dagli autori della casa più spiata d’Italia per ricevere informazioni dall’esterno.

Lutto per Miriana Trevisan

Dalla regia l’hanno chiamata in confessionale e messa in contatto con i familiari. Un volta rientrata in giardino dai suoi compagni di casa, concorrenti del GF ha confessato:

“Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio. Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”. Poi si è sfogata e ha spiegato che era malato da tempo.