Paura alle spalle delle Rampe di Sant'Antonio, pericolo crollo: Vigili del Fuoco intervengono con elicottero

Momenti di paura si sono vissuti questo sabato poco prima delle 13 a Napoli, alle spalle della centrale piazza Sannazaro, quando un elicottero dei Vigili del Fuoco ha iniziato a sorvolare l’area delle Rampe di Sant’Antonio e via Orazio.

Intervento Vigili del Fuoco alle spalle della Rampe di Sant’Antonio

Secondo quanto apprende Vocedinapoli.it sembrerebbe che si sia trattato di un intervento di messa in sicurezza per un pericolo crollo che avrebbe interessato il promontorio alle spalle delle rampe di Sant’Antonio, su via Orazio, a Posillipo.

Come si vede dal video pubblicato in calce all’articolo, sul terreno ci sono i caschi rossi che perlustrano il tratto e un elicottero con una fune che sorvola l’area interessata. Al momento non si conosce l’entità di quanto accaduto, le piogge di questo sabato potrebbero aver provocato uno smottamento del terreno ma si tratta solo di supposizioni.

Il video dell’intervento