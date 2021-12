0 Facebook Ore d’ansia a Mergellina per la scomparsa di Marco Buonavolta, l’appello del fratello Cronaca 28 Dicembre 2021 08:03 Di redazione 1'

Sui social è partito un vero tam tam per aiutare Alessandro Buonavolta a ritrovare il fratello Marco, che sarebbe scomparso dalla zona di Mergellina, a Napoli, da 5 giorni. E’ stato lui stesso a lanciare il primo appello, condividendo un’immagine del fratello di cui da giorni non si hanno più sue notizie.

Si cerca Marco Buonavolta

“Signori per gentilezza appena vedete questo ragazzo è mio fratello Marco, che non si trova da 5 giorni, mi contattasse. Fate girare questa foto, grazie mille”, questo il post del fratello di Marco. Post che è diventato in poco tempo virale nei gruppi social legati al quartiere di Mergellina, in tanti in zona conoscono il ragazzo e si stanno mobilitando per aiutare la sua famiglia a ritrovarlo.

La speranza è che il ragazzo stia bene e si trovi il prima possibile.