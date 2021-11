0 Facebook Ritrovato Emanuele Varriale, era scomparso da San Giorgio a Cremano: “Grazie a Dio” Cronaca 24 Novembre 2021 14:47 Di redazione 1'

E’ di pochi minuti fa la notizia che è stato ritrovato Emanuele Varriale. La sorella Antonella ne aveva denunciato la scomparsa nella serata di martedì con un post sui social. Aveva spiegato che il fratello era stato visto l’ultima volta a San Giorgio a Cremano due giorni fa.

Il suo appello aveva ricevuto moltissime condivisioni, anche quella di Davide Gaetano, noto cameriere dell’hotel La Sonrisa. In tanti si erano mobilitati per dare una mano alla famiglia Varriale e riuscire a ritrovare il ragazzo. La notizia che tutti aspettavano è poi arrivata, Emanuele è stato ritrovato all’ospedale del Mare, dove è stato raggiunto dai familiari che l’hanno poi accompagnato a caso.

“Grazie a Dio mio fratello Emanuele è stato ritrovato. Grazie a tutti per le condivisioni e le preghiere . É stato trovato all’ospedale del Mare. Davvero ci avete fatto sentire il vostro affetto”, queste le parole della sorella. Il post ha ricevuto molti commenti, in tanti hanno augurato buona fortuna al giovane. Non si conoscono le condizioni di Emanuele, né per quale motivo fosse in ospedale.