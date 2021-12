0 Facebook “Aiuto, si è allagato tutto”: nonnino 90enne chiama i soccorsi: il gesto dei finanzieri Salerno 27 Dicembre 2021 22:25 Di redazione 2'

Era da solo a casa, invalido e vedovo, quando si è allagata l’abitazione ha provato in tutti i modi ad aggiustare la perdita ma poi, non ci ha pensato due volte, ha alzato il telefono è ha chiamato la Guardia di Finanza.

E’ successo a Salerno dove un nonnino 90enne, trovandosi in difficoltà, ha chiesto aiuto al 117. I finanzieri così si sono recati, repentinamente, nell’abitazione dell’uomo nel quartiere del Carmine di Salerno per dargli una mano ma alla fine gli hanno donato anche una spesa e tanta compagnia.

L’intervento ed il cuore delle fiamme gialle

Una volta arrivati a casa del 90enne le fiamme gialle hanno trovato l’abitazione completamente allagata a causa di una perdita avvenuta da una caldaia guasta. Così hanno prima asciugato l’appartamento e poi hanno chiamato un idraulico per accertarsi dell’imminente riparazione. Ma non è finita qui. Successivamente gli stessi si sono allontanati dalla casa per acquistare alcuni generi alimentari che sono stati donati all’anziano che ha avuto ancora compagnia. Una vicinanza, quella del buon cuore dei militari, che è andata per l’intera giornata. Nel pomeriggio, infatti, dopo che la pattuglia impegnata con la perdita idrica era andata via è giunta sul posto un’altra vettura delle fiamme gialle che è passata a casa dell’uomo per controllare lo stato dell’abitazione e per approfittare nel dare un ulteriore compagnia a cui il 90enne è stato ben lieto di accettare. Raccontando ai militari la sua storia di vita. Dalla perdita della moglie fino agli anni della gioventù, quando era nell’Aeronautica Militare.