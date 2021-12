0 Facebook Notte di follia a Napoli, scappa dal posto di blocco e scatta l’inseguimento: la scoperta degli agenti Cronaca 27 Dicembre 2021 15:36 Di redazione 2'

Notte di follia a Napoli dove un giovane 19enne, senza patente, è fuggito da un posto di blocco nel pieno centro cittadino scatenando un inseguimento che è andato avanti per quasi tutta la città.

Tutto è partito quando gli agenti di Polizia dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno notato in via Foria un’automobile che, procedendo a velocità sostenuta, non ha rispettato un semaforo rosso. A quel punto i poliziotti hanno intimato l’alt alla vettura che però ha proseguito la sua marcia, scappando quindi dal posto di blocco.

L’inseguimento

Ne è nato così uno spericolato inseguimento durante il quale l’automobilista, in fuga, ha effettuato numerose manovre pericolose fino all’impatto. Quando, al viale Michelangelo, la vettura in fuga dalla polizia si è scontrata contro diverse auto in sosta ed alcuni bidono della spazzatura, danneggiandoli.

Una vota che gli agenti hanno bloccato il fuggiasco è avvenuta la scoperta: il giovane aveva con se una bustina di marijuana del peso di circa 1,3 grammi. Il 19enne è stato così tratto in arresto per: resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione. Sempre lo stesso, inoltre, è stato anche sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e per guida senza patente. Dal momento che non era mai stata conseguita, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.