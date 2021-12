0 Facebook Bimba di 5 anni ingerisce cocaina, grave in ospedale. Il padre: “Sciolta in acqua per sbaglio al posto della medicina” Cronaca 27 Dicembre 2021 16:28 Di redazione 1'

E’ ricoverata in gravi condizioni in Terapia Intensiva pediatrica dell’ospedale di Ravenna una bambina di 5 anni che ha subito un’intossicazione da cocaina. La piccola avrebbe ingerito la droga in un bicchiere d’acqua, a scioglierla sarebbe stato il padre per sbaglio al posto della medicina.

Il dramma è accaduto in una casa di Ravenna, la sera della Vigilia di Natale la piccola ha iniziato a stare poco bene, così il padre ha allertato il 118. I medici per fortuna sono riusciti a stabilizzarla, non sarebbe in pericolo di vita ma ci vuole del tempo per valutare quelle che sono le sue condizioni genitori.

Secondo i media locali, il pm di turno Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi. La Scientifica ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’appartamento e sono emerse tracce di cocaina. E’ stato il padre a parlare del grave errore commesso, spiegando di aver versato accidentalmente nell’acqua la droga al posto del medicinale.