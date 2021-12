0 Facebook Raid in banca nel Napoletano, banditi in fuga di notte sull’Asse Mediano Casalnuovo 9 Dicembre 2021 11:32 Di redazione 1'

Hanno prima sradicato un’Atm di un istituto di credito del Napoletano ed in seguito si sono dati alla fuga alla vista dei militari dell’Arma. I furgone dei fuggitivi, invece, è stato rinvenuto sull’Asse Mediano dove era stato abbandonato.

Il raid

I fatti sono accaduti questa notte, intorno alle 4 e 30 del mattino, quando in Via Benevento, nel comune vesuviano di Caslanuovo, i malviventi sono entrati in azione utilizzando un veicolo dotato di argano. Ad evitare il compimento della rapina sono stati, prontamente, i carabinieri della Compagnia di castello di Cisterna che repentinamente si sono palesati sul luogo.

L’inseguimento

All’arrivo dei militari i banditi sono così scappati: ne è nato un inseguimento concluso sull’Asse mediano. Qui il veicolo dei rapinatori è stato abbandonato, ed in seguito sequesatrato, mentre i fuggitivi si sono dileguati a piedi. Al momento, infatti, proseguono le indagini per identificare e rintracciare i responsabili.