Margherita resta senza benzina ed esce dall’auto: travolta in pieno cade e muore

Una drammatica notizia ha sconvolto la famiglia di Margherita Lotti, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella nottata del 23 dicembre a San Vendemiano in via Venezia, provincia di Treviso.

La ragazza era uscita dalla vettura dopo esse rimasta senza benzina. Come racconta il Gazzttino, la ragazza era scesa dall’auto per chiamare amici e soccorsi mentre il resto del gruppo si spostava in una zona sicura. La giovane restavano nei pressi del veicolo è stata travolta in pieno da un’Alfa romeo.

L’uomo al volante, un 53enne di Conegliano, V.L.,, non si è accorto dell’auto in sosta e l’ha tamponata. A causa dell’urto la ragazza è stata sbalzata dal cavalcavia cadendo giù, che si trovava fuori dal mezzo, a circa 20 metri, in un fossato laterale alla carreggiata, morendo sul colpo. L’autista, con un tasso di alcol 1,6 è stato fermato per omicidio stradale e poi rilasciato.