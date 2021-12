0 Facebook Orrore a Napoli, prima rapina i fidanzatini e poi molesta la ragazza: “Aiutateci, siamo terrorizzati” Cronaca 23 Dicembre 2021 12:16 Di redazione 2'

Attimi di terrore per una coppia di fidanzatini di Napoli che la scorsa sera sono stati vittime di una violenta rapina, seguita da una molestia. I fatti si sono consumati in piazza Duca degli Abruzzi, nelle vicinanze dell’arteria stradale di via Marina.

L’orrore

I due si erano, presumibilmente, appartati in macchina quando lo sportello della vettura è stato aperto da Amin Sibde, un 21enne del Gambia, che ha prima, armato di bastone, rapinato i due dei propri telefonini e successivamente ha molestato la ragazza che era in macchina. Per poi defilarsi lasciando la coppia nel terrore.

La richiesta di aiuto

A quel punto i giovani, presi dal forte spavento, sono scesi dall’automobile, ed hanno chiesto aiuto ad una volante dei carabinieri di passaggio. Così, dopo aver raccontato quei minuti infiniti ai militari, gli stessi si sono messi in moto alla ricerca dell’aggressore. Stanandolo solo poco dopo, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime. I carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto solo qualche istante dopo hanno individuato il rapinatore. Il 21enne, senza fissa dimora ne permesso di soggiorno, è stato così tratto in arresto per rapina e violenza sessuale, ed ora resta in attesa di giudizio.