Agguato a Fuorigrotta, uomo colpito dai killer mentre era davanti a un bar: è grave in ospedale

Lo hanno colpito al volto e alle gambe. Vitale Troncone, l’obiettivo dei killer, non è morto ma è al momento ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Napoli. Un agguato è avvenuto poco fa a Fuorigrotta in via Caio Duilio.

La vittima si trovava nei pressi di un bar quando i criminali hanno esploso i colpi d’arma da fuoco. Ancora poco chiari dinamica e movente del raid armato. Sul posto sono giunti i soccorsi e i carabinieri della compagnia di Bagnoli.

Agguato a Fuorigrotta: la vittima e le sue condizioni

I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la vicenda. Ferito dai proiettili, non sono ancora conosciute le condizioni di salute dell’uomo che ha 53 anni. I killer hanno fatto fuoco in pieno giorno.

