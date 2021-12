0 Facebook Problemi per Nancy Coppola nel giorno dell’Immacolata: “A malincuore devo dirlo per ricominciare a vivere” Spettacolo 7 Dicembre 2021 15:39 Di redazione 1'

Problemi per Nancy Coppola nel giorno dell’Immacolata. La cantante neomelodica napoletana è stata costretta a prendere una decisione a malincuore e le sue parole sono tutt’altro che positive.

L’8 dicembre Nancy Coppola si sarebbe dovuta esibire in un locale per una cena spettacola, ma la stessa è stata annullata. E’ stata proprio la neomelodica a pubblicare il post sul suo profilo Facebook annunciando l’evento cancellato.

A quanto pare il motivo è legato alle misure messe in atto dal Governo per il Super Green Pass. In pratica il post rivelatore si riferisce alle attività come bar e ristoranti al chiuso che avranno problemi a partire dal 6 dicembre e si chiede un’attenzione ala vaccino per poter continuare a vivere. Sotto al post tantissimi i fan increduli e dispiaciuti, ma anche tanti no vax e complottisti che inveiscono contro le misure.