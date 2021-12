0 Facebook Lutto alle Stufe di Nerone, le terme chiuse per lutto la scomparsa della signora Stella Cronaca 23 Dicembre 2021 17:32 Di redazione 1'

Una triste notizia poco prima di Natale, un lutto che ha colpito le Stufe di Nerone, stabilimento termale che si trova tra Bacoli e Pozzuoli. La direzione della struttura ha dato la notizia sui social, annunciando la chiusura per lutto. Si è spenta la signora Stella.

La famiglia delle Stufe di Nerone salutano Stella

“Stanotte si è spenta serenamente la nostra Stella. Le Terme rimarranno chiuse oggi 23 e domani 24 Dicembre 2021. Che la terra le sia lieve”, queste le parole comparse sulla pagina Facebook delle Stufe di Nerone.

Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi conosceva Stella e ricorda la sua grande professionalità: “Sentite condoglianze. Continuerà a vivere nella sua opera, di cui anche noi godiamo come frequentatori, e nella sua gente, la sua squadra e la sua discendenza”. “Stella, un’altra colonna portante della famiglia Colutta è volata in cielo, mi dispiace tantissimo non averla potuta abbracciare da vicino. Condoglianze e un abbraccio grandissimo a tutti voi”, queste le parole di dolore che sono comparse nei commenti all’annuncio delle Stufe di Nerone.

Il post delle Stufe di Nerone