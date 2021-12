0 Facebook A 16 anni si sveglia dal coma, le prime parole per la madre: “Ciao mamma” Si sveglia dal coma. La giovane di Siena era ricoverata in ospedale dopo un incidente. Per fortuna c'è stato il lieto fine Cronaca 23 Dicembre 2021 17:37 Di redazione 1'

Era rimasta vittima di un incidente. Poi il ricovero urgente in ospedale e un mese trascorso in uno stato di coma. Alla fine, per fortuna, il lieto fine. L’epilogo che tutti hanno sperato: la giovane ha vinto la sua battaglia per la vita.

Una 16enne di Siena ha riaperto gli occhi e si è svegliata. Come riportato da Il Tirreno, la ragazza è stata coinvolta in un sinistro mentre da Grosseto faceva ritorno a casa. Poi l’auto ha sbandato, lei ne ha perso il controllo e la vettura è andata fuori strada schiantandosi.

Si sveglia dal coma

La 16enne si trovava presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Le Scotte di Siena. Appena sveglia ha pronunciato le prime parole. Un semplice saluto dedicato a sua madre. La giovane aveva riportato una frattura della base cranica.