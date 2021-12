0 Facebook Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese con la bambina: il gesto conferma l’addio tra i due Spettacolo 23 Dicembre 2021 14:53 Di redazione 1'

Se Belen e Antonino non vogliono comunicare in maniera ufficiale la fine della loro storia d’amore un motivo ci sarà, fatto sta che i due ragazzi si sono detti addio e a confermarlo sono le immagini del settimanale Chi. In pratica l’argentina e l’ex compagno sono stati paparazzati mentre andavano al ristorante insieme a Luna Marì, ma i rapporti tra i due sono freddi come il ghiaccio.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: l’addio è definitivo

I due non appaiono più insieme sui social, e, alle porte del Natale, non si mostrano insieme alle feste di famiglia. Il settimanale Oggi riprende l’incontro tra Belen e il compagno. I due si incontrano in un bar di Milano dove l’argentina affida la piccola all’ex. Tra i due non ci sono coccolo o saluti: si scambiano la bambina e tutto finisce lì. Antonino è ritornato nella sua casa di Milano da tempo mentre Belen vive con la bimba e Santiago.

Non si conoscono ancora i motivi della rottura tra i due, ma recentemente la showgirl è stata avvistata mano nella mano con Michele Morrone.