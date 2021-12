0 Facebook Belen Rodriguez: “Muova quello che vuole”. Il messaggio e la frecciatina ad Antonino Spettacolo 22 Dicembre 2021 18:29 Di redazione 1'

Che la crisi tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese è ancora in atto è ormai cosa certa. In realtà c’è chi sostiene che si tratti di una rottura vera e propria e, a giudicare dalle rispettive pubblicazioni sui social, pare proprio che per ora siano davvero molto distanti.

Il messaggio di Belen Rodriguez per Antonino Spinalbese

Dopo che Belen Rodriguez ha condiviso immagini in cui costruiva una nuova culla per Luna Marì tutta sola e poi le immagini dei figli che dormivano con la didascalia “i miei amori”, ha pubblicato una frase che sembra un vero e proprio messaggio indirizzato al giovane hair stylist.

La show girl argentina su uno sfondo nero, ha scritto: “Che smuova tutto quello che vuole, vediamo come lo sostiene”. La frase l’ha scritta nella sua lingua madre. Il messaggio di Belen potrebbe sembrare una sorta di avvertimento: “Fai quello che credi, vediamo se ce la fai“. Chiaramente si tratta solo di supposizioni, ma considerata anche la rottura di cui si parla negli ultimi tempi, la frase potrebbe essere realmente rivolta al suo ex compagno.