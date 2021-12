0 Facebook Morena Di Rauso, muore a 32 anni dopo il parto. Il marito: “Voglio dire una cosa a tutti” Cronaca 22 Dicembre 2021 13:46 Di redazione 2'

E’ sconvolto e ancora non riesce a credere a quanto accaduto, Antonio Fico, marito di Morena Di Rauso, la giovane madre morta a 32 anni dopo aver dato alla luce la sua ambina. Un dramma che ha sconvolto la comunità di Sparanise, in provincia di Caserta.

Parla il marito di Morena Di Rauso

Morena aveva contratto il Coronavirus dopo aver partorito, la giovane madre purtroppo non era vaccinata e le sue condizioni si sono aggravate. Il marito è intervenuto ai microfoni di Mattino 5 per spiegare cosa accaduto, sottolineando che il ginecologo aveva suggerito alla moglie di fare il vaccino: “Ci tengo a dire che non siamo No-Vax ma la scelta di non vaccinare Morena era stata presa insieme perché avevamo paura per la bimba. Il ginecologo ci aveva consigliato di fare il vaccino”.

Un chiarimento che il marito della madre deceduta ha voluto fare, anche per invitare a vaccinarsi. Oggi si trova a dover crescere una bambina da solo: “Ringrazio i miei genitori e i miei suoceri che mi sostengono. Non è facile per me crescere una bambina che ogni tre ore deve mangiare ed ha bisogno di continue attenzioni ma è lei, Sofia che mi dà la forza di andare avanti. In lei c’è mia moglie Morena”.